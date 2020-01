Iraq: almeno un missile lanciato vicino base Usa, non ci sono vittime (Di martedì 14 gennaio 2020) Iraq: almeno un missile lanciato vicino base Usa, non ci sono vittime almeno un missile è caduto vicino una base Usa in Iraq nella serata di martedì 14 gennaio. Lo riferisce la polizia irachena, specificando che l’attacco non ha provocato nessuna vittima. Secondo quanto ricostruito, il missile è stato lanciato nei pressi della base di base di Camp Taji, a nord di Baghdad. Notizia in aggiornamento Leggi la notizia su tpi

