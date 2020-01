Iran: un video esclusivo mostra che il Boeing ucraino è stato abbattuto da due missili | VIDEO (Di martedì 14 gennaio 2020) Aereo abbattuto in Iran: il velivolo è stato colpito da due missili video L’aereo ucraino abbattuto in Iran lo scorso 8 gennaio è stato colpito da due missili: lo rivela un video esclusivo pubblicato dal New York Times. Le immagini mostrano che il Boeing 737 della Ukraine Airlines viene colpito da due razzi lanciati a una distanza di 30 secondi l’uno dall’altro. I missili, spiega il Nyt, sono stati lanciati da una base Iraniana che si trovava a circa 12 chilometri dall’aereo. Il nuovo video spiega perché il transponder del velivolo ha smesso di funzionare prima di essere colpito dal secondo missile. Intanto, in Iran continuano le proteste per l’abbattimento dell’aereo ucraino, che ha provocato la morte di 176 persone tra equipaggio e passeggeri. Una persona, invece, è stata arrestata perché ritenuta autrice del video circolato sui social media in ... Leggi la notizia su tpi

TgLa7 : #Iran: media, arrestato l'uomo autore del #video in cui si vede un missile iraniano nel momento in cui colpisce il #Boeing ucraino - SkyTG24 : Iran, media: arrestato l'autore del video dell'aereo abbattuto - Capezzone : +++Ieri a #StaseraItalia @staseraitalia+++ Clippino 1 #Soleimani, cos’è il regime teocratico islamista dell’Iran.… -