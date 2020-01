Iran, spari sui manifestanti per le vittime dell’aereo ucraino: le immagini che smentiscono la polizia iraniana – Il video (Di martedì 14 gennaio 2020) Non si fermano le proteste in Iran dopo la rabbia per l’ammissione da parte del governo Iraniano di aver abbattutto per errore il Boeing ucraino. Migliaia di manifestanti sono scesi nelle strade di Teheran, e di altre città del Paese, per chiedere le dimissioni dell’ayatollah Ali Khamenei e per mettere fine all’influenza delle guardia rivoluzionarie negli affari nazionali. Domenica notte, i manifestanti si sono radunati nella piazza Azadi di Teheran, o Piazza della Libertà. Dopo le denunce dei giorni scorsi, la polizia Iraniana ha negato di aver sparato contro i manifestanti. Il responsabile nella capitale Teheran, Hossein Rahimi, ha sostenuto che agli agenti «è stato al contrario ordinato di moderarsi». Ma, diversi video circolati nelle scorse ore sui social media hanno mostrato la repressione delle forze di sicurezza e almeno una donna colpita alla gamba da ... Leggi la notizia su open.online

LaStampa : L’Iran nega gli spari sui manifestanti. Non si placa la rabbia. Rohani: nessun insabbiamento - paoloigna1 : una doppia negazione afferma ancora di più la verità - transnazionale : Iran: Polizia nega gli spari, schierate le forze antisommossa #spaziotransnazionale informa -