Iran, il Boeing ucraino abbattuto da due missili a 23 secondi di distanza Ecco il nuovo video (Di mercoledì 15 gennaio 2020) I missili, riporta il New York Times, sono stati lanciati da una base Iraniana a circa 12 chilometri dall’aereo. Intanto a Teheran sono scattati i primi arresti per l'abbattimento dell'aereo che ha provocato la morte di 176 persone Leggi la notizia su corriere

