Iran, arrestato l'autore del video del Boeing abbattuto. Quarto giorno di proteste nel paese L'autore del video circolato sui social media, in cui si vede un missile Iraniano nel momento in cui colpisce il l'aereo ucraino con 176 persone a bordo, è stato arrestato in Iran. A riportare la notizia è la Bbc, che cita l'agenzia Tasnim. Una fonte del quartier generale delle Guardie della rivoluzione ha detto all'agenzia che l'autore del video è stato arrestato nell'ambito delle indagini, che hanno già portato in carcere altre persone, secondo quanto annunciato oggi dalla magistratura. Nel paese oggi è il Quarto giorno di proteste antigovernative per l'abbattimento del Boeing ucraino. Lo scorso sabato sono iniziate le proteste nella capitale Teheran, con nuovi raduni di studenti anche oggi. La magistratura di Teheran ha sostenuto oggi che fino a ...

