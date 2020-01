Investimenti sociali europei. È ora di togliere i vincoli. Parla l’europarlamentare M5S, Rondinelli: “La spesa va sottratta al Patto di stabilità” (Di martedì 14 gennaio 2020) “Svincolo degli Investimenti delle politiche sociali dal Patto di stabilità”, “approccio trasversale all’housing garantendo un tetto a tutti i minori” e “direttiva sul reddito minimo” contro le forme più estreme di povertà”. Parola dell’eurodeputata M5S, Daniela Rondinelli. La lotta alla povertà e, in particolare, al fenomeno dei senza tetto è entrata nell’agenda europea. A che punto è la discussione? “Al momento sono allo studio della Commissione europea diversi interventi perché il fenomeno dei senza tetto riguarda centinaia di migliaia di cittadini in tutta Europa. I dati dicono che c’è un aumento esponenziale delle persone senza dimora anche in Paesi con politiche di welfare avanzate come la Germania o il Belgio, solo per fare degli esempi. La strategia europea Housing First può rappresentare una risposta credibile al fenomeno. Grazie alla sua applicazione, infatti, le persone con ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

