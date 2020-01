Intervista Giuseppina Torre: “La musica mi ha salvata dal mio passato” (Di martedì 14 gennaio 2020) Una passione che è nata da quel pianoforte regalatole dal nonno quando era solo una bambina. Ora Giuseppina Torre, pianista e compositrice siciliana, ne ha fatta di strada ed è diventata una musicista che accompagna melodie dolci a testi profondi e significativi. Una vita fatta di sacrifici e difficoltà, ma la musica che è per lei linfa vitale è stata lo stimolo giusto per riprendere in mano la sua vita e dare avvio a un nuovo, importante, capitolo. La cantante guarda al futuro lasciandosi definitivamente alle spalle il passato. Nell’Intervista a Giuseppina Torre, la musicista ragusana ha parlato della sua eterna passione per la musica e ripercorso i traguardi più significativi della sua carriera. Ha spiegato cosa si cela dietro il progetto “Life Book”, il nuovo album in cui la vita fa da filo conduttore ai suoi brani. “Quasi vittima di femminicidio”, come ci confida la stessa ... Leggi la notizia su notizie

