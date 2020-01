Interruzione idrica, sindaco chiude le scuole in anticipo (Di martedì 14 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSan Valentino Torio (Sa) – Chiusura anticipata delle scuole per giovedì 16 gennaio nel territorio comunale di San Valentino Torio. L’ordinanza del sindaco Michele Strianese si è resa necessaria a seguito della comunicazione con la quale la Gori S.p.A., la società che gestisce il servizio idrico ha comunicato la sospensione dell’erogazione idrica a partire dalle 12 di giovedì 16 gennaio e fino alle sei del giorno successivo. In una nota il Comune di San Valentino ha consigliato di approvvigionarsi privatamente di acqua per tutti gli usi igienico/sanitari che saranno necessari. Come indicato nell’avviso, sarà, inoltre, possibile approvvigionarsi di acqua potabile presso le autobotti posizionate in quattro zone del comune. Potranno restare aperte le scuole private che riusciranno a garantire riserva idrica a sufficienza per il resto della giornata ... Leggi la notizia su anteprima24

