Inter, Gabigol: è fatta per la permanenza del brasiliano al Flamengo (Di martedì 14 gennaio 2020) Inter, accordo trovato per la cessione di Gabigol al Flamengo che permetterà ai neroazzurri di operare sul mercato L’accordo sembra essere finalmente stato raggiunto: Gabigol continuerà ad essere un giocatore del Flamengo fino al 2024. Come riporta La Gazzetta dello Sport all’attaccante andrà uno stipendio di 3,5 milioni netti a stagione più i bonus. Un’ottima notizia questa per l’Inter che grazie alla liquidità ottenuta dalla vendita del brasiliano potrà finalmente muoversi sul mercato. I due club si erano accordati per una cifra di 18 milioni più una percentuale del 20% sulla compravendita. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

