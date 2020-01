Inter | chi è Chong del Manchester United | colpo per giugno

Inter - Ranocchia : “Chi non gioca si fa un bel mazzo. Molto contento per il gol” : Il difensore di Assisi ha realizzato il quarto gol nella gara di Coppa Italia contro il Cagliari e ha parlato ai microfoni di InterTV a margine della gara: "Sono Molto contento. Il passaggio del turno era il primo obiettivo, poi sono contento per la mia prestazione. Il gol è stata la ciliegina sulla torta: segnare fa sempre piacere. Ora dobbiamo rimetterci a posto e pensare al campionato".Continua a leggere

Conte gela i tifosi dell’Inter : “I soldini da spendere sul mercato sono pochi…” : Olivier Giroud e Ashley Young, Politano scambiato con Spinazzola e poi il sogno di portare a gennaio Eriksen dal Tottenham: sono questi i nomi più caldi nelle trattative dei nerazzurri. Antonio Conte, però, smorza l'euforia: "Marotta è stato chiaro, non c’è molto da spendere. Se c’è qualcosa da fare lo faremo, altrimenti continueremo in questo modo".Continua a leggere

L’Inter presenta un’offerta per Eriksen - ma Mourinho lo schiera con il Tottenham in FA Cup : Christian Eriksen potrebbe essere il grande colpo del mercato di gennaio dell'Inter, che ha avuto il sì del danese e che ha offerto per il trequartista 10 milioni di euro al Tottenham, che però ne pretende 20 di milioni. Intanto Mourinho ha fatto giocare 90 minuti a Eriksen contro il Middlesbrough in FA Cup.Continua a leggere

Coppa Italia - l’Inter archivia la pratica Cagliari con un netto 4 a 1. Vincono anche Lazio e Napoli : Coppa Italia, risultati 14 gennaio 2020. In campo Inter, Napoli e Lazio per gli ottavi di finale della competizione. ROMA – Coppa Italia, risultati 14 gennaio 2020. Proseguono i quarti di finale con in campo l’Inter, il Napoli e la Lazio per questa seconda giornata di partite. La squadra di Gennaro Gattuso non brilla contro il Perugia ma porta a casa la vittoria con due calci di rigore trasformati da Lorenzo Insigne. Coppa ...

Coppa Italia - Inter Cagliari 4-1 LIVE : Ranocchia cala il poker : Allo Stadio San Siro, gli ottavi di finale della Coppa Italia 2019/20 tra Inter e Cagliari: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Andrea Cerrato, inviato a Milano) – Allo Stadio San Siro, Inter e Cagliari si affrontano nel match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Inter Cagliari 4-1 MOVIOLA Fischio d’inizio – Si parte 1′ GOL LUKAKU ...

LIVE Inter-Cagliari 4-1 - Coppa Italia calcio 2020 in DIRETTA : Ranocchia sigla la quarta rete! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 84′ Lukaku prova il cross dal fondo, ma è completamente sballato. 82′ Gooooooooooooooooooool, Ranocchiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, corner di Sensi che trova la testa di Ranocchia che piazza la palla sul secondo palo di testa, Inter-Cagliari 4-1. 80′ Dentro Joao Pedro e Birsa al posto di Ionita e Nandez per il Cagliari. 78′ Fuori Dimarco e dentro Biraghi per l’Inter. 76′ ...

MOVIOLA Inter Cagliari : l’episodio chiave del match : L’episodio chiave del match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2019/20: MOVIOLA Inter Cagliari l’episodio chiave della MOVIOLA del match tra Inter e Cagliari, valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2019/2020. Dirige la sfida l’arbitro Chiffi. L’EPISODIO chiave DEL match In aggiornamento. Leggi su Calcionews24.com

LIVE Inter-Cagliari - Coppa Italia calcio 2020 in DIRETTA : Nainggolan dall’inizio - parte dalla panchina Joao Pedro : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.19 Se l’Inter è al debutto in questa edizione di Coppa Italia, il Cagliari ha già superato due turni: battute 2-1 il Chievo ad agosto e con lo stesso risultato anche la Sampdoria al 4° turno disputato a dicembre. 20.16 L’Inter è la squadra che nella Serie A 2019/20 è rimasta in vantaggio per più minuti (917), essendo anche rimasta solo 107 minuti sotto nel punteggio. 20.13 Cagliari e Inter usano ...

Stasera in tv martedì 14 gennaio 2020 - programmi e film : Inter-Cagliari - New Amsterdam 2 - La pupa e il secchione e viceversa : Stasera in tv 14 gennaio 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky Cosa prevede la guida di Stasera in tv 14 gennaio 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la ...

Interruzione idrica - sindaco chiude le scuole in anticipo : Tempo di lettura: 1 minutoSan Valentino Torio (Sa) – Chiusura anticipata delle scuole per giovedì 16 gennaio nel territorio comunale di San Valentino Torio. L’ordinanza del sindaco Michele Strianese si è resa necessaria a seguito della comunicazione con la quale la Gori S.p.A., la società che gestisce il servizio idrico ha comunicato la sospensione dell’erogazione idrica a partire dalle 12 di giovedì 16 gennaio e fino alle sei del giorno ...

Effetto Ronaldo : Juventus tra i 10 club più ricchi - bene Inter e Roma : Juventus tra i 10 club più ricchi al mondo: complice probabilmente l’Effetto Cristiano Ronaldo, bene Inter e Roma, in top 20 il Napoli. Sono stati resi pubblici i risultati della 23a edizione della Deloitte Football Money League (DFML) in cui vengono rappresentati i club con il più alto reddito nel calcio mondiale. Complice probabilmente l’Effetto […] L'articolo Effetto Ronaldo: Juventus tra i 10 club più ricchi, bene Inter e ...

Sanremo 2020 : ecco chi sono gli ospiti e la popstar Internazionale (al posto di Lady Gaga) : Amadeus al Festival di Sanremo avrebbe voluto come ospite internazionale Lady Gaga, come confessato in più occasioni e ripetuto anche a Repubblica: “Si era parlato di Madonna come superospite, è vero. Il fatto è che in quei giorni dovrebbe essere impegnata con il suo tour. Mi piacerebbe anche Lady Gaga: un nome internazionale sarebbe sufficiente, di questi tempi”. Purtroppo però a spegnere le speranze dei Little Monster era arrivato Gabriele ...