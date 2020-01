Inter Cagliari, Lukaku inarrestabile: nuovo record per l’attaccante (Di martedì 14 gennaio 2020) Il gol di Lukaku contro il Cagliari dopo 21 secondi dall’inizio della partita è il più rapido segnato in stagione da un giocatore di Serie A Quello siglato da Romelu Lukaku nel match di Coppa Italia contro il Cagliari, dopo appena 21 secondi dal fischio d’inizio, è il gol più rapido della stagione. Un nuovo record per l’attaccante belga dell’Inter, che si sta rivelando una vera e propria certezza per la squadra di Antonio Conte. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

