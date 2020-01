Inter-Cagliari 4-1, nerazzurri ai quarti di Coppa Italia grazie al ‘Lukaku show’ (Di martedì 14 gennaio 2020) L'Inter ha battuto il Cagliari 4 a 1 e ha staccato il pass per i quarti di finale della Coppa Italia 2019/2020 grazie alla doppietta di Lukaku e alle reti di Borja Valero e Ranocchia. Prestazione opaca per i ragazzi di Rolando Maran, che hanno raccolto la quinta sconfitta consecutiva tra campionato e Coppa. Nel turno successivo i nerazzurri di Antonio Conte affronteranno la vincente tra Fiorentina e Atalanta. Leggi la notizia su fanpage

