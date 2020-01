Insigne: “Ora sono sempre sereno. Gattuso mi ha sostenuto fin dal primo giorno” (Di martedì 14 gennaio 2020) Una carezza in un pugno. Lorenzo Insigne serba la prima per Gennaro Gattuso (tecnico attuale) e il secondo - sia pure in maniera metaforica - per Carlo Ancelotti (allenatore esonerato dopo la qualificazione agli ottavi di Champions). "Ora sono sempre sereno" e "Il mister mi ha sempre sostenuto dal primo giorno" le frasi più importati dopo la doppietta in Coppa Italia. Leggi la notizia su fanpage

