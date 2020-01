Innovazione nel settore energetico, sfida per Pmi, startup e innovatori (Di martedì 14 gennaio 2020) Leader di mercato, Pmi, start-up e titolari di progetti dal 1° gennaio e fino 31 marzo 2020 possono candidare i loro progetti e soluzioni all’avanguardia ai più importanti premi per l’Innovazione nel settore energia: the smarter E AWARD, Intersolar AWARD ed ees AWARD La cerimonia di premiazione si svolgerà il 17 giugno 2020 durante “The smarter E Europe“, la più grande piattaforma europea del settore dell’energia, con 1.450 espositori e oltre 50.000 visitatori. Oltre alla portata e all’impatto mediatico internazionale della premiazione, la nomina a finalista e vincitore degli Award comporta anche un interessante pacchetto marketing che prevede numerosi comunicati stampa, materiale pubblicitario e attività sui social media. Inoltre ogni finalista e vincitore avrà l’opportunità di presentarsi come leader tecnologico ai forum fieristici mondiali di The smarter ... Leggi la notizia su ildenaro

