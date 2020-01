Infortunio Agazzi, brutto taglio per il portiere durante Lazio-Cremonese di Coppa Italia [GALLERY] (Di martedì 14 gennaio 2020) Si sta giocando Lazio-Cremonese, partita valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. In occasione del gol di Parolo al 27′ si è infortunato il portiere dei grigio-rossi Michael Agazzi: l’estremo difensore dei lombardi ha subito un colpo al ginocchio sinistro, che gli ha procurato un taglio sotto l’articoLazione e lo ha costretto ad abbandonare il campo per il forte dolore. Urla strazianti quelle dell’estremo difensore al quale va il nostro in bocca al lupo. Al posto di Agazzi è entrato Ravaglia. In alto la GALLERY con la sequenza dell’Infortunio. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articolo Infortunio Agazzi, brutto taglio per il portiere durante Lazio-Cremonese di Coppa Italia GALLERY CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

sportskwkm : Grande spavento per Michael Agazzi in Lazio-Cremonese. Il portiere bergamasco è rimasto vittima di un infortunio in… - ILOVEPACALCIO : Infortunio per #Agazzi in occasione del gol di #Parolo: sostituito da #Ravaglia - riccio_97 : RT @grazianofaby: Che telecronaca Rai imbarazzante sull'infortunio di Agazzi. #LazioCremonese -