Influenza, medici di famiglia: quest’anno “+15-20% di italiani vaccinati” (Di martedì 14 gennaio 2020) “I dati, ancora parziali, si stanno raccogliendo in questi giorni, per cui siamo ancora lontani dall’avere l’ufficialità, ma quest’anno personalmente ho vaccinato circa il 15-20% di pazienti in più rispetto alla stagione Influenzale precedente. Il vaccino, e questo è un dato abbastanza consolidato, è stato richiesto in più dosi rispetto all’anno scorso e, pur non avendo ancora una panoramica anche sui centri vaccinali, in linea di massima la vaccinazione quest’anno è stata convinta“. A tracciare il quadro con l’Adnkronos Salute, in attesa del picco dell’Influenza, è Silvestro Scotti, segretario nazionale della Federazione italiana medici di medicina generale (Fimmg). “La vaccinazione è iniziata un po’ prima del solito – spiega Scotti – anche se è sempre più legata ai tempi di distribuzione dei vaccini, ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

