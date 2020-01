Infiammazione gengive: come curarla senza il dentista (Di martedì 14 gennaio 2020) Le Infiammazione alle gengive sono condizioni comuni alle quali ci si espone, spesso anche inavvertitamente, sia nell’età adulta che nell’infanzia. Nella maggior parte dei casi, le infiammazioni alle gengive sono la conseguenza di una condizione specifica o la conseguenza di un atteggiamento o un abitudine sbagliata da parte del soggetto interessato. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come prevenire e curare le infiammazioni alle gengive autonomamente. Infiammazioni gengive Quando si parla di igiene, cura e salute del cavo orale, spesso e volentieri, si tende a trascurare la “questione delle gengive“, che pure appartengono al cavo orale e sono esposte a patologie e condizioni di viaria natura che, se non trattate adeguatamente e tempestivamente, potrebbero esporre il soggetto interessato a condizioni complesse e, in alcuni casi, anche ... Leggi la notizia su notizie

