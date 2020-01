Infarto, il batterio Escherichia coli “complice”. Gli scienziati italiani: “Partiti da un’intuizione” (Di martedì 14 gennaio 2020) Si tratta di una scoperta che potrebbe portare allo sviluppo di farmaci, ma soprattutto di un vaccino preventivo per gli individui a rischio. Un team di scienziati italiani ha scoperto la complicità di un batterio dell’intestino, Escherichia coli, nell’Infarto: il batterio risulta infatti in circolo nel sangue dei pazienti e presente anche nell’arteria ostruita che causa l’Infarto. Pubblicata sull’European Heart Journal (la rivista dell’università di Oxford) la scoperta è frutto di una ricerca su 150 persone, guidata da Francesco Violi, Direttore della I Clinica Medica del Policlinico universitario Umberto I. La scoperta potrebbe gettare le basi sia per un vaccino preventivo anti-Infarto, sia per delle terapie mirate da somministrare in fase acuta. “Siamo partiti dall’intuizione che alcuni batteri intestinali potessero avere un ruolo nello sviluppo dell’Infarto ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

