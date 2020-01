India: donna dichiarata morta dai medici… si risveglia durante il suo funerale (Di martedì 14 gennaio 2020) India: una storia incredibile arriva dal villaggio di Muchchandi, dove la 55enne Malati Chougule (dichiarata morta dai medici) si risveglia durante il suo funerale. Una storia clamorosa (e da numeri al Lotto) arriva dal villaggio di Muchchandi (India), dove Malati Chougule, una donna di 55 anni dichiarata morta dai medici, si è risvegliata durante il suo funerale. Un clamoroso fatto di malasanità, dopo che la 55enne, la quale accusava da giorni una febbre altissima, aveva perso conoscenza ed era stata trasportata d’urgenza in ospedale nella città di Belagavi, nello stato Indiano del Karnataka. I medici, dopo averla monitorata per qualche ora, avevano tentato di rianimarla ma, non riuscendo nell’intento, l’avevano dichiarata morta. A quel punto, l’ospedale aveva dato la terribile notizia ai familiari della donna, che avevano riportato il corpo nel suo ... Leggi la notizia su 2anews

