Incidente Venezia, morta Sara. Il fidanzato: “Ho aperto la portiera dell’auto e l’ho vista lì” (Di martedì 14 gennaio 2020) "Era raggomitolata sotto il volante, l'ho tirata fuori e le ho tenuto la mano", Nicola Scarpa ricorda i drammatici momenti che hanno fatto seguito al frontale che ha tolto la vita alla sua fidanzata, domenica nella frazione di Caltana di Santa Maria di Sala. Lui è stato il primo a soccorrere la giovane di Mestre, ma non c'è stato nulla da fare. Leggi la notizia su fanpage

