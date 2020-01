Incidente mortale ad Altofonte, muore il calciatore Marco La Barbera, due feriti (FOTO) (Di martedì 14 gennaio 2020) È Marco La Barbera la vittima di un grave Incidente stradale che si è verificato ad Altofonte (Pa). Di morto un e due feriti gravi è il bilancio di uno scontro – pare un frontale – avvenuto nella notte tra due auto in contrada Rabuttone, sulla provinciale 5, ad Altofonte. La vittima Marco La Barbera di 31 anni, palermitano ma residente ad Altofonte – è deceduta qualche ora dopo l’impatto all’ospedale Civico. L’uomo era a bordo di una Fiat Seicento così come le due donne di 28 e 52 anni, infermiere professionali, ricoverate entrambe in “codice rosso” al Policlinico ma non in pericolo di vita. Risultano residenti a Piana degli Albanesi. Stavano rientrando verso casa, dopo il turno di reperibilità all’ospedale Policlinico. L’Incidente, le cui cause sono ancora in fase di accertamento – è avvenuto intorno all’una nel tratto di provinciale che collega ... Leggi la notizia su direttasicilia

