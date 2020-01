Incendi in Australia: la pessima qualità dell’aria influisce anche sull’Open di Tennis (Di martedì 14 gennaio 2020) La pessima qualità dell’aria dovuta agli Incendi rischia di influire negativamente sul programma degli Australian Open di Tennis. Allo stadio Kooyong, dove è in corso la tradizionale esibizione ‘Kooyong Classic’, il match tra Maria Sharapova e Laura Siegemund è stato sospeso, proprio a causa della pessima qualità dell’aria. Colpita da un violento attacco di tosse, che le dava sensazione di soffocamento, Dalila Jakupovic si è dovuta ritirare durante la sua partita di esordio alle qualificazioni dell’Open d’Australia: era in vantaggio su Stefanie Voegele ma a un certo punto si è piegata sulle ginocchia e ha cominciato a tossire.L'articolo Incendi in Australia: la pessima qualità dell’aria influisce anche sull’Open di Tennis Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

