In Colombia la situazione politica continua ad essere tesa (Di martedì 14 gennaio 2020) La polizia Colombiana ha sventato un piano che avrebbe dovuto portare all’assassinio di Rodrigo Londoño Echeverri, leader politico dell’ex movimento guerrigliero delle Farc e meglio conosciuto come Timochenko. Il generale Oscar Atehortua, comandante delle Forze di Sicurezza, ha riferito che due sicari sono stati fermati a poca distanza da una fattoria in cui si trovava, in quel momento, Timochenko ed ha aggiunto che il piano criminale sarebbe stato ordito dai ribelli dissidenti Iván Márquez e Hernan Dario Velasquez, che dovrebbero trovarsi in Venezuela. Le Farc hanno portato avanti, per decenni, attività di guerriglia contro Bogotà e solamente un difficile accordo di pace, firmato nel 2016 dopo anni di trattative, ha portato alla cessazione delle ostilità ed alla smobilitazione del gruppo combattente di ideologia marxista che si è poi trasformato in un partito politico. Una ... Leggi la notizia su it.insideover

