In Australia i tennisti si sentono male a causa dell'aria resa irrespirabile dagli incendi (Di martedì 14 gennaio 2020) Gli Australian Open vanno avanti a singhiozzo. La direzione di uno dei tornei di tennis più importanti al mondo – uno dei quattro slam, per intenderci – aveva comunicato che non ci sarebbe stata alcuna variazione sul programma, nonostante l'emergenza incendi che aveva colpito il Paese a partire dal mese di settembre. Eppure, i problemi in Australia per gli atleti sono piuttosto evidenti e hanno costretto i capi dell'evento a fare marcia indietro. Lo ha dimostrato quanto accaduto a Dalila Jakupovič, la tennista serba che – nel corso delle qualificazioni – si è sentita male a causa dell'aria irrespirabile. LEGGI ANCHE > La notizia sbagliata dei 183 arresti in Australia per gli incendi che stanno colpendo il Paese Australia, il problema di respirazione dei tennisti dell'Australian Open Dramma a Melbourne! Malore per Dalila Jakupovič nelle ...

