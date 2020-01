Il video fake dell’esplosione a Tarragona: registrato in Cina (Di martedì 14 gennaio 2020) A seguito dell’esplosione di un impianto petrolchimico nella zona industriale di Tarragona, in Spagna, sono iniziate le solite condivisioni di immagini tutte da verificare. Ecco il caso di un video condiviso sui social: Il video è stato condiviso da diversi utenti, spagnoli e non, ma facilmente rintracciabile online in una pubblicazione su Youtube del 17 dicembre 2018. Il video pubblicato su Youtube nel 2018, intitolato «EXPLOSIÓN EN CHINA MUERTOS Y HERIDOS* video del 2015», riporta che il fatto sarebbe avvenuto nel 2015 a Tianjin, in Cina. TGLa7 ha riportato il video precedentemente pubblicato dal canale spagnolo LaSexta, che poi ha modificato a seguito delle critiche degli utenti. Il video era stato proposto anche in onda durante il TGLa7 delle ore 20:00, dalla grafica in video si comprende che era stato ripreso dal servizio mandato in onda dal sito della tv ... Leggi la notizia su open.online

Tg3web : Il ruolo delle agenzie di stampa nella lotta alle fake news e ai titoli che disorientano. Ne ha parlato il capo del… - disinformatico : La cialtronaggine imperversa. Complimenti a Vittorio Feltri e alla sua redazione di Libero, che spacciano un videog… - disinformatico : Complimenti, @RaiNews , anche voi spacciate un videogioco per il video della morte del generale Soleimani. Control… -