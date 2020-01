Il trailer dello spin-off di Penny Dreadful, City of Angels farà dimenticare la serie originale? (video) (Di martedì 14 gennaio 2020) Lo spin-off di Penny Dreadful farà dimenticare ai fan la serie originale? Showtime ha svelato in anteprima il trailer del nuovo show legato all'universo orrifico dei "mostri", portati brillantemente in scena nelle tre stagioni della serie con Eva Green. Insieme al trailer, la rete americana ha divulgato la data première. Penny Dreadful: City of Angeles debutterà domenica 26 aprile. Creato, scritto e prodotto da John Logan — la mente geniale dietro l'originale — lo spin-off è ambientato in una Los Angeles del 1938, dove credenze, folklore e omicidi si mescolano tra loro. Secondo la sinossi ufficiale: La discesa spirituale inizia in un periodo e in un posto profondamente infuso da tensioni politiche e sociali. Quando un macabro omicidio sconvolge la città, il Detective Tiago Vega (interpretato da Daniel Zovatto, ex di Fear the Walking Dead) e il suo partner Lewis Michener (Nathan Lane) ... Leggi la notizia su optimaitalia

_diana87 : RT @OptiMagazine: Il trailer dello spin-off di #PennyDreadful, City of Angels farà dimenticare la serie originale? (video) - _diana87 : Il trailer dello spin-off di Penny Dreadful, City of Angels farà dimenticare la serie originale? (video) - OptiMagazine : Il trailer dello spin-off di #PennyDreadful, City of Angels farà dimenticare la serie originale? (video)… -