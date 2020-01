Il Teatro Franco Parenti e Overtime Festival scendono in pista per Milano-Cortina 2026 (Di martedì 14 gennaio 2020) In vista delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, i Bagni Misteriosi chiudono la stagione invernale ospitando l’Edizione Winter di Overtime: per tre giorni, dal 17 al 19 gennaio, le sale della Palazzina dei Bagni Misteriosi ospiteranno conferenze, mostre e interventi di atleti, giornalisti, e di molte altre personalità di spicco del presente e del passato nel panorama sportivo italiano. L’Associazione Pier Lombardo e Overtime Festival sono lieti di annunciare la loro partnership in vista delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Dal 17 al 19 gennaio 2020, a Milano, presso la Palazzina dei Bagni Misteriosi, si terrà la prima tappa di un percorso di eventi legati alla cultura sportiva in avvicinamento alle prossime Olimpiadi del 2026. Neve, discipline sportive invernali, storie di sport, attualità e giornalismo. Questo il fil rouge che unirà tutti gli appuntamenti ... Leggi la notizia su oasport

mod_temporali : #Milano Al @teatrofparenti fino al 19 gennaio va in scena “Shakespea Re di Napoli” scritto e diretto da Ruggero Cap… - JazzDigest1 : Venerdì 17 a Taranto, Teatro Turoldo – Swing vs Bossa con Guido Di Leone, Francesca Leone, Larry Franco e Dee D ee … - buz_muet : ?? ubunoir: Da sinistra, Dario Fo, Giustino Durano, Franco Parenti e il cast de “Il dito nell’occhio” al Piccolo Tea… -