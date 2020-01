Il sondaggio di Alessandra Ghisleri, così l’Italia si scopre antisemita: “Gli ebrei hanno troppo potere” (Di martedì 14 gennaio 2020) Secondo un sondaggio della Euromedia Research di Alessandra Ghisleri, pubblicato sulla Stampa in edicola martedì 14 maggio, l' 1,3 per cento degli italiani pensa che la Shoah sia una leggenda inventata. L' 1,3 per cento potrebbe essere una percentuale fisiologica di imbecilli totali, scrive Mattia Leggi la notizia su liberoquotidiano

LegaSalvini : GREGORETTI, IL SONDAGGIO DELLA GHISLERI: 'PER IL 60% SALVINI FECE BENE A BLOCCARE LA NAVE' - covamanera : RT @LegaSalvini: GREGORETTI, IL SONDAGGIO DELLA GHISLERI: 'PER IL 60% SALVINI FECE BENE A BLOCCARE LA NAVE' - DonaldDucks13 : RT @LegaSalvini: GREGORETTI, IL SONDAGGIO DELLA GHISLERI: 'PER IL 60% SALVINI FECE BENE A BLOCCARE LA NAVE' -