Il Segreto anticipazioni Spagna: Francisca viene vista da Eulalia (Di martedì 14 gennaio 2020) Continuano ad emozionare le vicende delle puntate spagnole de Il Segreto, che in Italia vedremo in onda tra circa un anno per via della differenza di programmazione. Rosa, finalmente, scoprirà che fine hanno fatto le sue lettere indirizzate alla madre. Marcela invece tirerà un sospiro di sollievo, dopo aver appreso che la sua presunta gravidanza era un falso allarme. Francisca invece continuerà a nascondersi da tutti, Raimundo compreso. Il Segreto, spoiler: Francisca viene vista da Marcela e Matias Nelle puntate iberiche della soap, la Montenegro verrà vista da Marcela e Matías. I due non perderanno tempo per avvertire Raimundo. Intanto, Eulalia spierà l’intera scena nascosta dietro un muro, in attesa di compiere la sua vendetta. Stando alle ultime anticipazioni de Il Segreto pubblicate su Cultura en Serie, Marcela informerà con sollievo Mauricio che la sua presunta gravidanza è ... Leggi la notizia su kontrokultura

