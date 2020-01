Il Procuratore: “Gravi indizi di colpevolezza”. Arrestato marito di Samira (Di martedì 14 gennaio 2020) E stato rintracciato e Arrestato in Spagna Mohamed Barbri, il marocchino di 40 anni indagato per l’omicidio e l’occultamento di cadavere della moglie Samira. Per lui “gravi indizi di colpevolezza”. Arrestato in Spagna su mandato di cattura internazionale Mohamed Barbri, il marito di Samira El Attar, la donna scomparsa da casa il 21 ottobre scorso. … L'articolo Il Procuratore: “Gravi indizi di colpevolezza”. Arrestato marito di Samira proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

mazzocchitti : #8gennaio Mi piacerebbe sapere le gravi motivazioni del procuratore di Avellino che ha disposto il sequestro delle… -