Il principe William usa il linguaggio dei segni a ​Buckingham Palace, il suo gesto conquista tutti - (Di martedì 14 gennaio 2020) Novella Toloni Il duca di Cambridge ha utilizzato il linguaggio dei segni per congratularsi con Alex Duguid, traduttore della televisione britannica sordomuto, in occasione della consegna delle onorificenze annuali A poche ore dalla fine dello storico vertice di Sandringham, il principe William è tornato ai suoi impegni istituzionali. Dopo aver chiarito che tra lui e il principe Harry non ci sono tensioni e aver detto la sua sul futuro di Harry e Meghan nell'incontro a porte chiuse tra i reali "senior", per lui è tempo di riprendere il suo ruolo e i suoi doveri. Nella cerimonia di consegna delle onorificenze annuali, svoltasi a Buckingham Palace, il duca di Cambridge è però andato oltre i suoi doveri istituzionali, compiendo un gesto che ha lasciato il segno. Sui social il video del principe William, che si congratula con un premiato utilizzando il linguaggio dei segni, è ...

