Il principe Carlo mette in guardia Harry: “Risorse non sono illimitate”. Fonti reali: “Il nome Sussex non finisca su confezioni di margarina” (Di martedì 14 gennaio 2020) Il principe Carlo mette in guardia Harry e Meghan Al vertice di martedì 13 gennaio tenutosi nel castello di Sandringham la Regina ha accettato di concedere a Harry e Meghan a una vita più indipendente dalla Famiglia Reale. Anche il principe Carlo ha dato il via libera alla coppia, ma avrebbe anche chiarito che non finanzierà la nuova vita del figlio e della nuora in Canada. Secondo Fonti reali inoltre, Harry e Meghan dovranno anche rispettare istruzioni rigorose per l’utilizzo commerciale del marchio Sussex. Il principe Carlo avverte il figlio Harry: “Le risorse reali non sono illimitate. Non confidino sui fondi del Ducato di Cornovaglia”. Per quanto riguarda invece l’uso commerciale del marchio Sussex Royal, la Famiglia Reale esclude l’utilizzo per fini non consoni. Gli insider sul Sun dicono: “Nessuno vuole che il nome finisca su confezioni di ... Leggi la notizia su tpi

paolaxmi : RT @BrufoloBill: @paolaxmi @fiorenza_tania @FChiusaroli @LoryBudano2 @mariella14051 @strabichina @old_marlet @crociangelini @paoladelusa @M… - couIsovn : Al cantante mascherato hanno presentato Flavio Insinna come re della ghigliottina e sono profondamente offesa Quel… - leggoit : Meghan Markle e Harry, il principe Carlo avverte: «Ora il nome Sussex non finisca anche sui pacchi di margarina» -