Il patriarcato di Venezia si scaglia contro ‘The new Pope’ (Di martedì 14 gennaio 2020) Sembrava strano che nessuno, fino a oggi, avesse espresso critiche e perplessità nei confronti di The New Pope, la serie tv di Paolo Sorrentino che segue l’enorme successo (precedente) di The Young Pope. E, dopo giorni di silenzio, ecco arrivare il primo attacco. A muoverlo è il patriarcato di Venezia che attacca la fiction prodotta da Sky per una scena in cui compaiono alcune donne ‘ammiccanti’ che ballano in modo sensuale – e a tratti disinibito – sotto a un crocifisso. LEGGI ANCHE > Giustamente, Salvo Veneziano è stato espulso dal GF VIP «Le immagini della sigla della serie The New Pope di Sorrentino hanno suscitato reazioni diverse per il loro contenuto – si legge nella nota firmata dall’architetto don Gianmatteo Caputo, delegato del Patriarca per i beni culturali di Venezia -. Nella consapevolezza che si tratta di una serie fantasy e che la ... Leggi la notizia su giornalettismo

