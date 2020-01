Il parco dei divertimenti dedicato a Super Mario (Di martedì 14 gennaio 2020) (Foto: Nintendo) L’appuntamento è fissato per il prossimo luglio 2020 quando all’interno degli Universal Studios di Osaka in Giappone aprirà l’attesissimo parco tematico Super Nintendo World dedicato ai videogiochi della celebre marca nipponica. Super Mario sarà protagonista, ma si potranno incontrare tantissimi altri personaggi che hanno scritto la storia videoludica. Nelle scorse ore è stato pubblicato un video trailer del parco, che mostra anche in anteprima un particolare davvero stuzzicante. I visitatori potranno infatti divertirsi indossando un braccialetto digitale che traccerà spostamenti e attività interagendo con le attrazioni e sfidando gli altri ospiti in quello che sarà un vero e proprio grande videogioco nel mondo reale. Tutto sarà interfacciato con lo smartphone attraverso un’apposita applicazione. Miscelando mondo reale e virtuale, il parco sarà ... Leggi la notizia su wired

Toni_Borlini : RT @MarcoRizzoPC: Mentre la Regione Piemonte, governata dal centrodestra, vuole privatizzare la rete dei pronto-soccorso, il senatore del P… - polveredystella : RT @MarcoRizzoPC: Mentre la Regione Piemonte, governata dal centrodestra, vuole privatizzare la rete dei pronto-soccorso, il senatore del P… - Giorgio12985700 : RT @MarcoRizzoPC: Mentre la Regione Piemonte, governata dal centrodestra, vuole privatizzare la rete dei pronto-soccorso, il senatore del P… -