Il nuovo album dei Pearl Jam è Gigaton e li riporta in concerto in Italia nel 2020 (Di martedì 14 gennaio 2020) Il nuovo album dei Pearl Jam si intitola Gigaton e sarà disponibile dal prossimo 27 marzo. Un viaggio lungo, emotivamente oscuro e confuso, che apre la strada ad un cammino nuovo, lo definisce così Mike McCready che racconta anche quanto il lavoro con gli altri membri della band gli abbia regalato "grande amore, consapevolezza e coscienza di quanto sia necessaria la connessione tra le persone in questi tempi". “Realizzare questo disco è stato un lungo viaggio” commenta Mike McCready. “È stato emotivamente oscuro e confuso, alle volte, ma anche un cammino sperimentale ed esaltante verso la redenzione musicale. Collaborare con gli altri membri della band a Gigaton alla fine mi ha regalato grande amore, consapevolezza e coscienza di quanto sia necessaria la connessione tra le persone in questi tempi”. L'annuncio di Gigaton segue quello del tour europeo in programma nei mesi di ... Leggi la notizia su optimaitalia

