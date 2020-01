Il Nemesis di Resident Evil 3 Remake ruggisce nel nuovo trailer (Di martedì 14 gennaio 2020) Il 3 aprile 2020, Resident Evil 3 Remake porterà azione e brivido su personal computer e console di ultima generazione. Sì perché, come svelato lo scorso dicembre da "mamma" Capcom, Jill Valentine , Carlos Oliviera e il feroce Nemesis sono pronti a dare vita ad una avventura post apocalittica tra le strade di Raccoon City, riprodotte questa volta su PlayStation 4, Xbox One e PC. Come per il secondo capitolo, il colosso di Osaka propone un rifacimento dal comparto tecnico incredibilmente curato - grazie al RE Engine - e dalle meccaniche di gioco sicuramente svecchiate, ma che non tradiscono le atmosfere dell'originale. Certo, il team di sviluppo dagli occhi a mandorla promette pure molte più sorprese per Resident Evil 3 Remake, rispetto a quanto visto lo scorso anno nei panni di Claire Redfield e Leon S. Kennedy. Nei panni dell'ex agente S.T.A.R.S. - conosciuta nel capitolo ... Leggi la notizia su optimaitalia

nerdgate_it : Resident Evil 3: ecco il Nemesis in azione nel nuovo trailer - GamingToday4 : Il trailer di Resident Evil 3 interpretato da Nemesis è spettacolare! - patriziarutigl1 : RT @OptiMagazine: Il #Nemesis di #ResidentEvil3Remake ruggisce nel nuovo trailer -