Il Napoli nella top 20 dei club europei per fatturato nel 2018-2019 (Di martedì 14 gennaio 2020) Tante le novità che riserva la classifica dei fatturati dei primi 20 club europei nel 2018-2019 rilasciata ieri da Deloitte, come riportato dal Corriere della Sera. Innanzitutto un positivo più 9,5 miliardi che rappresenta un nuovo record, poi il sorpasso del Barcellona, primo, ai danni del Real arrivato grazie «alla scelta di gestire direttamente il proprio merchandising e la concessione delle licenze, piuttosto che affidarsi a terzi». Tra i 20 entra per la prima volta anche il Napoli di De Laurentiis che si piazza al 20° posto con un incremento del fatturato del 13% (207,4). In classifica ci sono anche la Juve (10°), l’Inter (14°) e la Roma (16°). Per tutti i diritti Tv sono da considerarsi fondamentali Proprio i diritti televisivi restano la principale fonte di entrate per tutti i club: in media il 44% dei ricavi. Non deve sorprendere allora, come scrive la Gazzetta dello ... Leggi la notizia su ilnapolista

