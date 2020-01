Il Napoli aggiunge il portiere della Primavera alla lista dei convocati per il Perugia (Di martedì 14 gennaio 2020) Si aggiunge un altro nome all’elenco dei convocati del Napoli contro il Perugia. Oggi alle 15, allo Stadio San Paolo, in panchina siederà anche il giovane Hubert Idasiak, portiere titolare nella Primavera di Baronio. Tra i pali, per il Napoli, ci sarà Ospina. In panchina siederanno comunque Meret, che è reduce dall’infortunio che lo ha escluso contro la Lazio e l’infortunato Karnezis. alla lista dei convocati si aggiunge il giovane portiere Hubert #Idasiak con la maglia numero 16 Leggi la notizia su ilnapolista

