Il muro della gentilezza che aiuta davvero chi ha bisogno: «Vengono tanti disoccupati e migranti» – Video (Di martedì 14 gennaio 2020) Finalmente un muro che unisce e non un muro che divide. Un muro sul quale lasciare coperte, giubbotti, guanti, sciarpe, cappelli, ma anche libri, spazzolini, saponette, giocattoli e indumenti per bambini. Il muro della “gentilezza” è stato inaugurato a Milano lo scorso 7 gennaio: è aperto tutti i giorni ed è una risposta «discreta» a chi ha bisogno di una mano, a chi non se la sente di mendicare aiuto. A raccontarlo a Open è Mariangela, una delle anime del collettivo “Tempio del futuro perduto” che ha sede in un edificio occupato. Un muro per tutti. Per i migranti, quelli che, scappati dalla guerra, sono appena arrivati in Italia e hanno bisogno di una coperta per proteggersi dal freddo. Ma anche per tutti quegli uomini e quelle donne che hanno perso il lavoro o sono alla ricerca di un’occupazione che possa restituire loro una vita libera e ... Leggi la notizia su open.online

