Il Mose funziona. Riuscito il test di sollevamento delle paratie di San Nicolò. De Micheli: “Se si ripresenterà l’emergenza potremo alzarle” (Di martedì 14 gennaio 2020) E’ Riuscito alla perfezione il test di sollevamento del Mose a San Nicolò effettuato questa mattina. “Anche la seconda esperienza di sollevamento totale del Mose è andata bene” ha spiegato il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro. “Mi sembra che le cose stiamo andando avanti bene – ha aggiunto il sindaco della città lagunare -, noi continuiamo con l’operazione trasparenza mostrando ai cittadini tutto quello che c’è da mostrare per la loro tranquillità e per testimoniare che i lavori vanno avanti”. “Sono lavori importanti – ha poi aggiunto Brugnaro – quindi non c’è nulla di scontato ma speriamo di continuare così. Noi continueremo a fare pressione affinché i lavori possano accelerare e completare per la sicurezza della città, dei cittadini e per l’orgoglio nazionale di una grande opera tecnologica”. ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

