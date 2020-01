Il Molo Rosso 2 seconda puntata: trama e anticipazioni 14 gennaio 2020 (Di martedì 14 gennaio 2020) IL Molo Rosso 2 seconda puntata. Arrivano su Rai 2 per la prima volta in chiaro le puntate della seconda stagione della serie di Alex Pina. Di seguito trama e anticipazioni del secondo appuntamento martedì 14 gennaio 2020. DOVE VEDERE LE PUNTATE Il Molo Rosso 2 seconda puntata: trama e anticipazioni 14 gennaio 2020 Fran comunica ad Alejandra che Oscar ha sottratto ad Andres un quaderno azzurro con la contabilità illegale dei suoi locali. Per questo lui rischia la vita. Gli confessa anche di essere innamorato di leì. Ma Alejandra, che non ha smesso di vedere Veronica, ha ora un forte trasporto per Conrado. Dopo una notte d’amore con Aìejandra, Veronica sì reca a Taracuellos, dove trova il quaderno azzurro rubato da Oscar e Io consegna a Conrado. Le due donne cercano, con strade diverse, di capire come è morto Oscar. Nel frattempo BIanca e Katia aiutano Ada a trovare chi l’ha ... Leggi la notizia su cubemagazine

heypautik : perché nessuno parla di 'il molo rosso' e di quanto sia fantastica Alejandra???? - SpettacolandoTv : #IlMoloRosso2 | questa sera la seconda puntata su #Rai2 -