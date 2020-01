Il miliardario giapponese Yusaku Maezawa cerca una donna da portare sulla Luna (Di martedì 14 gennaio 2020) Yusaku Maezawa cerca una donna da portare sulla Luna: i requisiti No, non è uno scherzo. Yusaku Maezawa, il miliardario 44enne giapponese che ha fatto fortuna vendendo vestiti online, è il primo passeggero privato ad andare sulla Luna nel 2023 a bordo della navicella Space X di Elon Musk e per il viaggio cerca un’accompagnatrice. La donna che vuole portarsi dietro deve rispettare dei precisi requisiti, che non sono nemmeno troppo impossibili da soddisfare. Yusaku Maezawa ha aperto una pagina dedicata con la quale cerca la fortunata che andrà sulla Luna con lui. Il termine di presentazione della domanda scade il 17 gennaio. Tocca affrettarsi. I requisiti dell’annuncio • donna single di almeno 20 anni • Personalità brillante e sempre positiva • Interessata ad andare nello spazio e in grado di partecipare alla preparazione necessaria • Con ferma volontà di godersi la vita al ... Leggi la notizia su tpi

