Il miliardario cerca l'anima gemella per andare sulla Luna. Il contest online (Di martedì 14 gennaio 2020) Vuoi andare sulla Luna insieme a Yusaku Maezawa? Il miliardario giapponese ha colpito ancora. Dopo aver regalato nove milioni di dollari ai follower su Twitter stabilendo il nuovo primato mondiale per il numero di retweet, il magnate dell'e-commerce ha aperto un contest online per offrire un viaggio sulla Luna alla donna che pensa di essere la sua anima gemella. Il fondatore di Start Today e Zozotown, due dei siti di vendita al dettaglio più famosi in Giappone, ha un patrimonio stimato di 2 miliardi di dollari e si è potuto permettere di acquistare il primo biglietto per il turismo spaziale sulla Luna organizzato da Elon Musk e in partenza nel 2023. Purtroppo però si è separato di recente dalla sua fidanzata, l'attrice 27enne Ayame Goriki, per cui cerca un rimpiazzo a cui offrire un’esperienza più unica che rara nella vita: essere il suo ... Leggi la notizia su gqitalia

