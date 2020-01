Il Mattino: il figlio di Llorente salta la fila al Santobono, proteste e arriva la polizia (Di martedì 14 gennaio 2020) Le aggressioni al personale sanitario di ospedali e ambulanze sta diventando purtroppo un evento tristemente noto e non solo a Napoli. Indagini e inchieste sono aperte in vari ospedali alla ricerca di una soluzione affinché medici e infermieri possano lavorare in sicurezza. L’ospedale Santobono ha, come noto, un sistema collegato alla Questura per cui, basta sollevare la cornetta e gli agenti arrivano immediatamente. È successo anche domenica sera, come riporta il Mattino, intono alla mezzanotte quando Fernando Llorente, con il figlio di 3.4 in braccio, è arrivato al pronto soccorso e in pochi minuti è stato subito visitato dal personale medico. L’attaccante del Napoli è stato riconosciuto dai tanti genitori in fila in attesa, scatenando immediatamente qualche perplessità A quel punto c’è chi inizia a pensare a favoritismi e corsie preferenziali assicurate al calciatore e ... Leggi la notizia su ilnapolista

