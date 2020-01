Il matrimonio da favola di Anna Falchi a Vieni da me, ma oggi non vive nemmeno nella stessa casa con Andrea (Foto) (Di martedì 14 gennaio 2020) Caterina Balivo a Vieni da me parla di un matrimonio da favola raccontato delle nozze di Anna Falchi, sua ospite oggi, con Stefano Ricucci, ma l’attrice se conforma aggiunge anche che è durato poco (foto). Forse davvero troppo poco, chissà magari oggi non lo avrebbe lasciato, non si è più sposata Anna nonostante sia fidanzata con Andrea da Ruggieri nove anni. Con Stefano Ricucci il suo unico sì e forse molti ricorderanno che era il 2005 e che poco dopo i problemi con la giustizia che il suo ex sta ancora affrontando hanno rovinato tutto. Ammette che non è riuscita a restargli accanto fino alla fine, ammette che non è riuscita a dedicarsi completamente a un’altra persona. Si sono sposati in. Sardegna, dove si erano conosciuti ma anche quel giorno non andò come Anna avrebbe voluto. Furono costretti a cambiare tutto per altri problemi. Già in viaggio di nozze esplose la bomba, da lì la ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

VillaZuccarello : Le vostre Recensioni ... Grazie! 'Ieri 1 giugno 2019 si è svolto il mio matrimonio. Una favola di mille colori...c… - DemaAtelier : Un #matrimonio da sogno ed una #sposa da favola con gli abiti di #demaatelier - IsaPOTENZA : @esterviola @fra_oggiano Hanno voluto un matrimonio da favola....I viaggi che più le piacevano ..il cottage ristrut… -