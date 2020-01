Il lato oscuro del generale Haftar (Di martedì 14 gennaio 2020) Tante incognite e mille contraddizioni: il repertorio di Khalifa Haftar è sempre stato caratterizzato da questi elementi. Anche a Palermo, nel novembre del 2018, il generale è stato in grado di attirare su di sé tutta l’attenzione mediatica proprio grazie al suo stile “capriccioso”, non lontano da quello del rais Muammar Gheddafi. Nel capoluogo siciliano Haftar ha prima confermato la partecipazione al vertice organizzato dall’Italia, poi ha smentito questa circostanza ed infine, solo all’ultimo momento, si è presentato pur senza prendere parte alla foto di rito finale. Un “tira e molla” proseguito per tutto il tempo, con continui colpi di teatro. Proprio come accaduto nelle scorse ore a Mosca, con il generale improvvisamente andato via dalla capitale russa senza firmare alcun documento. Ed attirando, su di sé, sia l’attenzione mediatica ... Leggi la notizia su it.insideover

ilfoglio_it : Il satellite Tess della Nasa ha scoperto un nuovo esopianeta (il 4105° dal 1990). Una “nuova Terra” con una sola fa… - enrica_emme : RT @IveserVenezia: #delazione il lato oscuro della nostra coscienza La famiglia Varon, sterminata ad Auschwitz: traditi per 5 mila lire htt… - Brio9999 : @LindaLeva Il lato oscuro....le ombre -