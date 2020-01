Il "Gran consiglio" M5s per placare la rivolta (Di martedì 14 gennaio 2020) Un ulteriore upgrade dell’organizzazione interna. Intorno a questa soluzione ruotano i pensieri e le valutazioni di Luigi Di Maio. Non subito, a ridosso degli Stati generali convocati per metà marzo. Una sorta di comitato che faccia da raccordo tra i Facilitatori e il capo politico. E che si collochi subito al di sotto del leader. Un vero e proprio gabinetto di guerra a sentire i nomi che stanno circolando in queste ore: Chiara Appendino, Paola Taverna, Alessandro Di Battista e Roberto Fico, anche se il ruolo istituzionale di quest’ultimo sta consigliando un surplus di valutazione. Non è un elenco chiuso, le geometrie sono variabili. Ma la caratura interna dei nomi in ballo dà il senso di un’operazione che è tutt’altro che di facciata.Il comitato avrebbe un ruolo tutto politico. Sarebbe nei fatti una sorta di camera di compensazione ... Leggi la notizia su huffingtonpost

