Il Giornale: la Coppa Italia ha il solo interesse di garantire gli indici di ascolto della Rai (Di martedì 14 gennaio 2020) lo sapevamo già che questa non è la Fa cup. Esordisce Riccardo Signori sul Giornale a proposito della Coppa Italia e della polemica sollevata dall’allenatore dell’udinese Luca Gotti che ha sottolineato come vengano favorite le big in Italia per rendere attrattiva la Coppa devono andare avanti le più forti Questa è la semplice verità. Non bisogna poi dimenticare, sottolinea Signori che Da noi è già difficile appassionarsi a semifinali e finali. Senza dimenticare che qui c’è la Rai e non la Bbc. Basta guardare il palinsesto televisivo della Rai, che trasmetterà in chiaro le partite, che rispecchia la classifica degli indici di ascolto e di attrazione, intesa come business. La Coppa non ha alcun interesse a garantire spettatori e club, ma solo gli indici di ascolto della Rai che, calcisticamente, non ha molto altro da offrire. L'articolo Il Giornale: la Coppa ... Leggi la notizia su ilnapolista

