Il fumo sopra l’Australia visto dai satelliti (Di martedì 14 gennaio 2020) Un’enorme ombra che sconfina dalle coste sud-orientali dell’Australia e si espande sul Pacifico: appare così il fumo dei terribili incendi che negli ultimi mesi devastano senza pietà il territorio del paese. Con gli occhi dei satelliti, e in particolare coi radar della sonda Calipso della Nasa, la coltre assume connotati più precisi, fino ad avere uno specifico spessore, un’altitudine e una velocità di crociera. Ce lo racconta questa animazione, un’elaborazione dei dati raccolti nella prima settimana dell’anno (precisamente, tra il 31 dicembre e lo scorso 5 gennaio), dove l’aria viene radiografata giorno dopo giorno. In bianco troviamo le nubi, mentre i colori più vivaci identificano la presenza di piccole particelle (i cosiddetti aerosol). In pochissimi giorni il fumo ha viaggiato per più di 6mila chilometri di distanza. (Credit: Nasa Langley/Roman ... Leggi la notizia su wired

