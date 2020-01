Il fumo degli incendi in Australia “farà il giro del mondo” (Di martedì 14 gennaio 2020) Basandosi sui dati satellitari, gli esperti della NASA sostengono che il fumo degli incendi che divampano in Australia farà il giro del pianeta condizionando la qualità dell’aria anche degli altri Paesi. L’agenzia spaziale statunitense ha rilevato che che il fumo generato dalle fiamme – che hanno ridotto in cenere milioni di ettari di terreni boschivi, causato la morte di 28 persone – si era spostato l’8 gennaio fino a circa metà strada nel giro attorno alla Terra attraversando i Paesi del Sud America e creando “gravi problemi relativi alla qualità dell’aria” in Nuova Zelanda, dove il passaggio del fumo ha “lasciato il segno”, cambiando il colore della neve sui rilievi.L'articolo Il fumo degli incendi in Australia “farà il giro del mondo” Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

repubblica : Tennis, ritiri e malori per il fumo degli incendi: è caos all'Australian Open [aggiornamento delle 12:15] - repubblica : Tennis, ritiri e malori per il fumo degli incendi: è caos all'Australian Open [aggiornamento delle 13:17] - Gina17886201 : RT @chruggeriTg2: #CNN 'Il fumo degli incendi australiani effettuerà il giro completo del pianeta condizionando la qualità dell'aria in alt… -